Базы в Ираке были атакованы дронами Murad: какой ущерб они нанесли военным США (видео)

Иранские источники уточнили, что американские базы были атакованы несколькими типами беспилотников. Но идентифицировать некоторые их останки не удалось.

Две атаки 18 октября на американские военные базы в Ираке были совершены связанными с Ираном группировками "Ташкиль аль-Варитин" и "Аль-Мукавама аль-Исламия фил аль-Ирак". При этом, судя по фото обломков, боевики использовали беспилотники Murad-5 и Ababil-2. Остальные части БПЛА не позволяют его идентифицировать, а информация о Murad-4 отсутствует, сообщил Twitter-канал Iran Defense.

Обозреватели Army Recognition в этой связи пишут, что Murad-5 это тип беспилотного летательного аппарата который уже использовался при атаках на американскую военную базу Camp Victory, расположенную в Багдаде.

Это иранская разработка, хотя хвостовая часть дрона не является обычной для иранских беспилотников. Конструкция БПЛА, скорее всего, направлена на снижение его радиолокационной заметности — корпус, судя по всему, практически полностью изготовлен из углепластика, а пропеллер деревянный.

Предполагаемые размеры беспилотника Murad-5 следующие: длина около 1,6 м, размах крыла около 2,2 м, ширина крыла около 0,2 м.

Murad-5 оснащен некоторым видом глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) и ракетным двигателем для взлета с помощью ракеты.

Ущерб от ударов БПЛА

Издание Military Times ссылаясь на анонимные источники сообщает, что в результате ударов по базам США американские военнослужащие получили легкие повреждения. В то же время официальные лица отказались подробно комментировать инцидент.

"Американские силы перехватили все три дрона, уничтожив два, но повредив только третий, в результате чего коалиционные силы на западной базе получили незначительные травмы", — ответили в Центральном командовании армии США.

Напомним, 18 октября группа протестующих вошла в здание Конгресса США требуя принять меры по остановке боевых действий между Израилем и ХАМАС. Организаторами акции выступили организации "Еврейский голос за мир" и IfNotNow