"Чтобы усилить влияние": Путин хочет извлечь выгоду из войны в Израиле, — The Telegraph

По словам британского военного Ричарда Кэмпа, война Израиля против ХАМАС может оказать кратковременную выгоду Кремлю. Но Запад сейчас сплачивается вокруг Израиля, а РФ на этом фоне выглядит "аутсайдером".

Президент РФ Владимир Путин стремится использовать конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа в своих интересах. Он хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Об этом сообщил полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп в статье издания The Telegraph.

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", — отметил он.

Полковник убежден, что вмешательство Путина не принесет никаких изменений.

"Репутация России, как сильного мирового государства, была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага во временно оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль. страны Ближнего Востока считают Россию "угасающим государством". В частности, в Сирии Путин уже теряет позиции, поскольку часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину", — написал он.

Взгляд автора статьи заключается в том, что конфликт между Израилем и ХАМАСом может принести временные преимущества для России. Однако, на данный момент Запад единодушно поддерживает Израиль, и в этом контексте Россия оказывается на заднем плане, являясь "внешним аутсайдером".

7 октября исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали Израиль. По стране выпустили более двух тысяч ракет. ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября Израиль объявил о войне. Был введен "пункт 40 Алеф", в результате ЦАХАЛ получил право предоставить военным полную свободу действий.

10 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Черняк сообщил, что руководство РФ знало о том, что боевики ХАМАС готовили нападение на Израиль. По его словам, Москва передала ХАМАС вооружение, которое военные РФ захватили во время боев в Украине.

В тот же день стало известно, что российские хакеры объединились с ХАМАС для того, чтобы атаковать сайты израильских государственных органов и СМИ. Речь шла о DDoS-атаках.