"Сердца разбиты": в Израиле заявили о смерти 12-летней девочки, которую поддержала Роулинг

По данным израильского правительства, тела Нои Дан и ее 80-летней бабушки были обнаружены накануне вечером. Они попали в плен к ХАМАС еще 7 октября, в первый день нападения на Израиль.

12-летняя Ноя Дан, о которой писала британская писательница Джоан Роулинг, погибла в плену боевиков ХАМАС. Об этом говорится на официальной странице Израиля в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 19 октября.

По данным израильского правительства, маленькая девочка погибла вместе со своей бабушкой Кармелой. Их тела нашли накануне вечером.

"Мы с ужасом сообщаем, что тела Нои и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", — говорится в сообщении.

В Daily Mail поделились также некоторыми подробностями трагедии. 80-летняя женщина и ее внучка Ноя Дан, которая страдает аутизмом, были в числе тех, кто без вести пропал 7 октября, после нападения ХАМАС на территорию Израиля.

Семья не теряла надежды, что сможет увидеть снова своих родных благодаря действиям ЦАХАЛ, однако ничего не получилось.

Перед сообщением с трагической новостью мать Нои Дан поделилась последним голосовым сообщением дочери. Она тогда пряталась в доме бабушки, пока боевики ХАМАС искали жителей для плена или убийства.

"Мама, за дверью раздался сильный грохот, который меня напугал. Все окна в бабушкином доме были разбиты у входа. Потому что был еще один взрыв, там много разбитых окон. Мамочка… Мне страшно", — рассказывала 12-летняя девочка.

Еще три члена семьи Дан числятся без вести пропавшими.

ХАМАС взяли в плен 12-летнюю девочку: Джоан Роулинг отреагировала

Автор серии книг о Гарри Поттере опубликовала в социальной сети Х сообщение, в котором рассказала всему миру историю ребенка. На фотографии Ноя Дан держала в руках книгу писательницы на иврите и держала волшебную палочку.

"Похищение детей — это ужасно и совершенно неоправданно. По понятным причинам эта картинка меня поразила. Пусть Ноя и все другие заложники, захваченные ХАМАС, вскоре вернутся к своим семьям", — написала Джоан Роулинг.

На момент публикации материала она никак не отреагировала на новость про смерть ребенка.

Напомним, 17 октября сообщалось, что правительство Израиля ответило Джиджи Хадид на ее пост-поддержку Палестины. По их словам, нет ничего доблестного в расправе ХАМАС над израильтянами.