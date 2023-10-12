Известная украинская фэшн-блогер Амина Ктефан поддержала Палестину

Об этом блогер написала в серии постов, и сравнила ХАМАС с "Азовом", но впоследствии удалила это сравнение из-за критики.

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Пока продолжается противостояние Израиля и ХАМАС, все больше селебрити высказываются в поддержку той или иной стороны. Так известная украинская фэшн-блогер Амина Ктефан, которая родом из Палестины, высказалась в поддержку своей исторической Родины. А в серии постов пыталась объяснить действия ХАМАС.

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Девушка сразу отметила, что является наполовину палестинкой и в детстве часто ездила к родственникам, подчеркнув, что ее "вторая семья в Палестине всю их жизнь жили под ракетами, наблюдая за тем, как израильтяне просто могли ворваться в дом и убить папу/брата/ребенка".

Амина Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

"Бабушки и дедушки которые живут там — родились уже во время войны и не знают как это жить без нее. когда я приезжала в Палестину в детстве, приезд и отъезд всегда были очень страшными опытами, потому что на границах были израильтяне, от которых не знаешь чего ожидать", — написала Амина, сказав, что границы были закрыты и когда-то попытки выехать забрали у ее семьи неделю.

Также она подчеркнула, что "не поддерживает преступления против гражданских ни со стороны Израиля, ни со стороны Палестины".

В одном из постов Амина, пытаясь объяснить, что такое ХАМАС, написала, что это "группа, сформированная обычными гражданами, которым надоело жить в угнетении. Если приводить пример, то ХАМАС — это как украинский АЗОВ, где-то только где-то радикальнее, потому что условия и уровень войны там тоже гораздо радикальнее", — заявила блогерша.

Пост Амины Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

После критики в комментариях, она удалила часть об "Азове".

Пост Амины Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

В других постах она отметила, что боевики ХАМАС пытались решить всё "дипломатическим и мирным способом". И рассказала об основателе организации Ахмеде Ясине, однако не написав о том, что в 1991 г. его приговорили к пожизненному заключению за участие в убийстве палестинцев, которые "сотрудничали с правительством Израиля", и за покушение на израильских солдат.

"Впоследствии XAMАС стал управлять Газой. Израиль продолжал обстреливать этот город", — считает Ктефан.

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Также блогер отметила, что "ХАМАС — это религиозная группа, которая пытается придерживаться норм Ислама и не насмехаться над трупами, не убивать безоружных людей, женщин, детей и т. д. Это их официальная позиция и устав".

Амина написала, что в Газе есть другие вооружённые группы, которые могут действовать не от имени Ислама, и это не учитывая вообще то, что не все палестинцы являются мусульманами".

Пост Амины Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

"Не все арабы террористы, не все террористы арабы, не все арабы — верующие мусульмане, не все верующие мусульмане — арабы, запомните это. А также запомните, что как раз оккупация Израилем Палестины и породила ХАМАС", — резюмировала блогерша.

Также она отметила, что не поддерживает ХАМАС и не поддерживает насилие с обеих сторон.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль из Сектора Газа. Несколько кибуцев было захвачено, сотни людей убиты, еще десятки были взяты в заложники.

Обстрелы Израиля и Сектора Газа продолжаются. Уже погибли семь украинцев. Представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.

Кроме того около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа.