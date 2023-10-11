Боевики ХАМАС убили в Израиле известного харьковского ученого и его жену (фото)

Физик Сергей Гредескул переехал в Израиль в рамках программы интеграции ученых и работал в Негевском университете Бен-Гуриона.

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После атаки боевиков ХАМАС в городе Офаким на юге Израиля были найдены убитыми супружеская пара ученых Сергей и Виктория Гредескул. Они числятся погибшими в списке, опубликованном изданием Newsru.co.il.

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О гибели супругов Гредескул также сообщил историк и журналист Шимон Бриман на своей странице в Facebook. Он подтвердил, что ученые были расстреляны 7 октября 2023 года террористами из сектора Газа.

"Профессор Гредескул и его жена — доктор математических наук Виктория Гредескул, были убиты террористами, которые ворвались в их дом в городе Офаким. Супругам было по 81 году", — написал Бриман.

В публикации говорится, что Сергей Гредескул окончил Харьковский государственный университет и много лет проработал в Харьковском физико-техническом институте и Физико-техническом институте низких температур АН Украины. Является соавтором книги "Введение в теорию неупорядоченных систем" и лауреатом Государственной премии Украины.

Сергей Гредескул Фото: Соцсети

В 1992 году Сергей Гредескул переехал в Израиль в рамках программы интеграции ученых. Работал в Университете Бен-Гуриона в Негеве, несколько лет назад вышел на пенсию.

Напомним, 11 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина организовала первый эвакуационный рейс для соотечественников, которые остались в Израиле. По его словам, первый рейс на 200 билетов отправляется в Румынию в субботу.

Ранее, 8 октября стало известно, что в ходе нападения террористической организации ХАМАС на территорию Израиля погибли две украинки. Посольство Украины в Израиле принимает необходимые меры, чтобы доставить их тела на родину.