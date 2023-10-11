Бойовики ХАМАС убили в Ізраїлі відомого харківського вченого та його дружину (фото)

Фізик Сергій Гредескул переїхав до Ізраїлю в рамках програми інтеграції вчених і працював у Негевському університеті Бен-Гуріона.

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Після атаки бойовиків ХАМАС у місті Офакім на півдні Ізраїлю було знайдено вбитими подружню пару вчених Сергія і Вікторію Гредескул. Вони значаться загиблими у списку, опублікованому виданням Newsru.co.il.

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Про загибель подружжя Гредескул також повідомив історик і журналіст Шимон Бріман на своїй сторінці у Facebook. Він підтвердив, що вчені були розстріляні 7 жовтня 2023 року терористами із сектора Гази.

"Професора Гредескула і його дружину — доктора математичних наук Вікторію Гредескул, було вбито терористами, які увірвалися до їхнього будинку в місті Офакім. Подружжю було по 81 рік", — написав Бріман.

У публікації йдеться, що Сергій Гредескул закінчив Харківський державний університет і багато років пропрацював у Харківському фізико-технічному інституті та Фізико-технічному інституті низьких температур АН України. Є співавтором книжки "Вступ до теорії невпорядкованих систем" і лауреатом Державної премії України.

Сергій Гредескул Фото: Соцмережi

У 1992 році Сергій Гредескул переїхав до Ізраїлю в рамках програми інтеграції вчених. Працював в Університеті Бен-Гуріона в Негеві, кілька років тому вийшов на пенсію.

Нагадаємо, 11 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна організувала перший евакуаційний рейс для співвітчизників, які залишилися в Ізраїлі. За його словами, перший рейс на 200 квитків вирушає до Румунії в суботу.

Раніше, 8 жовтня стало відомо, що під час нападу терористичної організації ХАМАС на територію Ізраїлю загинули дві українки. Посольство України в Ізраїлі вживає необхідних заходів, щоб доставити їхні тіла на батьківщину.