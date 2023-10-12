В Израиле погибли семь украинцев, еще девять считаются пропавшими без вести, — МИД (видео)

Представитель дипломатического учреждения Олег Николенко отметил, что кроме семерых погибших, еще девять граждан Украины получили различные ранения.

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Возросло количество украинцев, погибших в результате вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Известно уже о семи жертвах. Об этом сообщает представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек", — говорится в сообщении.

По словам Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел. Также он сообщил, что девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

"Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших", — подчеркнул представитель МИД.

Николенко также рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.

Кроме того около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа, однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

ХАМАС атаковали Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 9 октября в связи с атаками вооруженного крыла ХАМАС "Бригад Иззаддина аль-Кассама" выступил с обращением к нации. Он подчеркнул, что авиаудары по позициям боевиков ХАМАС в Секторе Газа были только началом.

Напомним, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок": готовится масштабная наземная операция.

Также сообщалось, что террористы ХАМАС убили в Израиле активистов, которые поддерживают Палестину.