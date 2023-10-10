"Это только начало": Нетаньяху в обращении к нации сравнил ХАМАС с ИГИЛ (видео)

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал отомстить за каждого заложника, захваченного боевиками ХАМАС, а те в ответ пригрозили казнить пленных за каждый разрушенный Израилем дом.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 9 октября в связи с атаками вооруженного крыла ХАМАС "Бригад Иззаддина аль-Кассама" выступил с обращением к нации. Он подчеркнул, что авиаудары по позиция боевиков ХАМАС в Секторе Газа были только началом. Об этом Нетаньяху сообщает в своем Facebook, где он разместил видео.

"В этот момент мы переходим к массированной атаке, которой еще никогда не было. Они хотели войны, они получат войну", — сказал политик.

Обращение к нации премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что авиаудары по Сектору Газа — это "только начало". Как подчеркнул премьер, Израиль ведет войну за свое существование, поэтому его страна не остановится на авиаударах.

"Мы будем атаковать ХАМАС с той мощью, которую еще не применяли… Все места, откуда действует ХАМАС, превратятся в руины. На нашей территории все еще есть враги, и наша армия делает все, чтобы их уничтожить", — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху также сравнил действия ХАМАС с тем, как вели себя боевики "Исламского государства".

"Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС — это ИГИЛ", — подчеркнул он.

Политик акцентировал внимание на том, что события, которые происходят сегодня, "никогда ранее не наблюдались в Израиле". Он пообещал "позаботиться о том, чтобы это никогда не повторилось". Сейчас, по его словам, бойцы ЦАХАЛа "очищают" от террористов ХАМАСа все места, куда они проникли.

"Мы превратим все места в этом городе зла, где скрывается ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно, потому что мы будем действовать везде с полной силой", — заявил израильский премьер.

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Премьер Израиля предупредил ХАМАС о предстоящей ответственности за захваченных заложников.

"Израиль отомстит за любого, кому причинен вред – даже за волос на голове", — подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, в своем обращении премьер-министр призвал оппозицию сформировать "чрезвычайное правительство национального единства без каких-либо предварительных условий".

Вместе с тем представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук выразил готовность к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, поскольку группировка "достигла всех своих целей". В то же время ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на каждый "удар без предупреждения" со стороны Израиля.

Что известно о начале наземной операции Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил 9 октября о том, что Армия обороны Израиля готовится начать наземную операцию в Секторе Газа. В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом он подчеркнул, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в Секторе Газа.

"Мы должны зайти. Мы не можем сейчас вести переговоры. Нам нужно восстановить сдерживание… Мы отвечаем на силу большой силой", — сообщил он.

До этого армия Израиля уже нанесла ряд ударов по жилым домам в Газе. Руководители израильского государства и армии отмечали, что речь идет о зданиях, в которых находились лидеры и бойцы ХАМАС.

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Напомним, 9 октября подполковник ЦАХАЛ Арие Зайден заявил, что ХАМАС в скором времени будет сильно удивлен тому, какой ответ подготовила армия Израиля на атаку со стороны Сектора Газа. По его словам, введенный пункт "40 Алеф", который обозначает полноценное состояние войны в Израиле, говорит о полной свободе действий для ЦАХАЛ.

Мы также сообщали, что 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о введении полной блокады Сектора Газа. Он отметил, что там не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива.