"Никаких достижений": наступление на Авдеевку по всем параметрам провалено, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Дениса Поповича, нет никаких достижений со стороны противника в районе Авдеевки. Но он не исключает дальнейших штурмов врага.

Вооруженные силы Российской Федерации в районе Авдеевки не получили достижений. Противник на этом участке фронта понес огромные потери — несколько тысяч военнослужащих. Такое мнение 19 октября высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отметил, что вообще не видит никаких достижений со стороны противника в районе Авдеевки, были тактические продвижения возле Красногоровки.

"Конфигурация фронта в районе Авдеевки теоретически позволяла оккупантам осуществить окружение этого города. Они попытались это сделать, начав наступательную операцию 10 октября. Но, по сравнению с теми потерями, которые там понесли, а это несколько тысяч военнослужащих", — отметил Попович.

Он считает, что по всем параметрам можно говорить о провале наступления ВС РФ на Авдеевку, но не исключает дальнейших штурмов.

"Глядя на ситуацию, на вчерашний день, позавчерашний день я бы констатировал провал наступления армии РФ в районе Авдеевки практически по всем параметрам. Вполне возможно, что они будут пытаться там атаковать еще раз. Но очень похоже на то, что все это перешло в позиционную войну", — сказал военный обозреватель.

Ситуация, которая сложилась в районе Авдеевки напоминает ему прошлогодние события под Киевом и Угледаром, когда российская армия потерпела поражение. И сейчас противник ничего нового не показал во время этого наступления.

"Это именно то, как россияне пытались наступать в прошлом году, в частности под Киевом, под Угледаром и тому подобное. Плотный артиллерийский огонь, попытка авиационного воздействия, а дальше наступление колоннами, часть танков наехали на минные поля, которые были установлены заранее. Существенная часть российской армии попала тогда под риск действия украинской армии. Конечно же, и эти наступательные действия были прекращены. И если они будут пытаться повторить это еще раз, то просто-напросто убьют свои резервы, которые у них еще остались", — резюмировал Попович.

Кроме того, 19 октября Фокус сообщал, что ВС РФ готовятся к новым штурмам Авдеевки. По словам руководителя военной администрации Виталия Барабаша, враг увеличил количество обстрелов. Есть информация, что противник перегруппировывается и будет вторая волна обострения.