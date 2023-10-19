Диверсия на газопроводе Balticconnector: Финляндия завершила расследование поврежденного участка

К расследованию привлечены силы полиции, армии и береговой охраной страны. В итоге прокачку газа между Эстонией и Финляндией перекрыли, по крайней мере, до апреля.

Представители финской полиции заявили, что расследование на месте поврежденного участка газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией завершено, теперь будут изучать взятые образцы. Об этом сообщает Sky News.

В начале октября на газопроводе обнаружилась утечка, что, по мнению властей, могло быть следствием преднамеренной диверсии. В итоге подача газа между двумя странами пришлось перекрыть, по крайней мере, до апреля.

В заявлении полиции отмечается, что теперь будут проводиться анализы образцов, собранных на месте происшествия в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной страны.

"Хотя осмотр места происшествия завершен, изучение продолжается", — заявили 19 октября в Национальном бюро расследований Финляндии.

Сотрудники специальных служб все еще присутствуют в районе, где произошло повреждение.

В дальнейшем планируется тщательнее обследовать участок газопровода.

Напомним, что Швеция обнаружила повреждение подводного кабеля возле Эстонии. По данным журналистов, поврежденный кабель, который проложили между Швецией и Эстонией, расположен неподалеку от места разрыва газопровода Balticconnector.

Также сообщалось, что финские СМИ со ссылкой на правительственные источники заявляли, что не считают инцидент на газопроводе случайностью. Официальные лица страны, которая входит состав в НАТО, заявляют, что за повреждением стоит Кремль.