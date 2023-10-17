ЧП в Балтийском море: Швеция обнаружила повреждение подводного кабеля возле Эстонии (карта)

По информации СМИ, поврежденный кабель, проложенный между Швецией и Эстонией, находится неподалеку от места разрыва газопровода Balticconnector.

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В Балтийском море обнаружили повреждения на телекоммуникационном подводном кабеле, проложенном между Швецией и Эстонией. Об этом на пресс-конференции в Гетеборге 17 октября заявили министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин, пишет шведское издание Expressen.

Повреждения обнаружены в 50 километрах от острова Хийумаа на территории Эстонии.

"Мы не можем оценить, что нанесло вред. Это не полный разрыв кабеля, а частичное повреждение", — заметил Болин.

Остров Хийумаа в Балтийском море Фото: Из открытых источников

Пока неясно, из-за чего возникла поломка, однако эксперты говорят о возможном одновременном повреждении вместе с разрывом фино-эстонского газопровода Balticconnector. Правительство Швеции выясняет, есть ли связь между этими событиями.

"Вооруженные силы Швеции и Береговая охрана находятся в контакте с эстонскими коллегами и предлагают поддержку в расследовании. В Балтийском море также наблюдается повышенная бдительность", — уточняет издание.

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Газопровод в Балтийском море могли повредить специально, — президент Финляндии (карта)

Что известно об утечке на газопроводе Balticconnector

10 октября Финляндия сообщила об утечке из газопровода Balticconnector. Следов взрывчатки не нашли, однако эксперты утверждают, что газопровод поврежден "из-за внешней деятельности". При этом добавляют: чтобы повредить газопровод, нужны специальные навыки и оборудование.

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ, если диверсия на газопроводе подтвердится.

Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство". В ходе проводящегося расследования рассматривается версия целенаправленной диверсии, по данным источников, знакомых с вопросом.

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Дело рук Кремля: на финском газопроводе в Балтийском море произошла диверсия, — СМИ

Напомним, Фокус писал, что НАТО запускают центр защиты подводной инфраструктуры из-за возможных диверсий РФ.

Кроме того, 11 октября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода могли осуществить специально.

10 октября СМИ сообщали, что подрыв газопровода в Балтийском море мог быть делом рук Кремля.