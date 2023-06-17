Ожидают диверсии РФ: НАТО запускает центр защиты подводной инфраструктуры

Существует высокий риск, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь на Западе.

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Североатлантический альянс введет в эксплуатацию новый центр, который будет заниматься защитой подводных трубопроводов и кабелей. Это решение принимается в свете неизвестной до сих пор атаки на Северные потоки и растущих опасений относительно возможности кибератак со стороны России. Об этом сообщает издание AP.

"Угроза развивается", – заявил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, возглавляющий специальное подразделение, занимающееся этой проблемой, после того как министры обороны стран НАТО дали зеленый свет созданию нового центра.

Новый центр НАТО по защите подводных трубопроводов и кабелей будет размещен в Нортвуде, который находится на северо-западе Лондона.

"Российские корабли активно наносили на карту нашу критически важную подводную инфраструктуру. Есть высокий риск, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь на Западе", – сказал Вирманн журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Через Северное море протянуты примерно 8000 километров нефте- и газопроводов, что подчеркивает важность безопасности и защиты этой области. Одновременно следует отметить, что системы подводных кабелей и сетей невозможно наблюдать круглосуточно, что создает потенциальную уязвимость для возможных атак и саботажа.

Каждый год по всему миру регистрируется около 100 инцидентов, связанных с повреждениями подводных кабелей. Часто бывает трудно определить, были ли эти инциденты преднамеренными или случайными.

Напомним, что стало известно, что официальная Варшава ищет поддержки у Германии, чтобы ввести санкции ЕС в отношении польско-немецкого участка нефтепровода "Дружба". Это делается для того, чтобы Польша могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году, 2023 году, без уплаты штрафов, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

А ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System хотят построить газопровод и газоизмерительную станцию со стороны Gaz System, а также реконструировать компрессорную станцию со стороны ОГТСУ.