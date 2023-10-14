Взрыв на Balticconnector: возле газопровода был российский корабль, — эстонская разведка

Российское грузовое судно находилось возле места взрыва между 6 и 8 октября. Газовые операторы заметили падение давления именно 8 октября.

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Российский корабль был возле газопровода Balticconnector, когда он взорвался примерно 8 октября. Об этом заявил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг в эфире телеканала ERR.

Возле места взрыва газопровода Balticconnector было обнаружено российское грузовое судно SVG Flot. Оно находилось там с 6 по 8 октября. Впервые 8 октября операторы газовых систем увидели падение давления, на следующий день стало известно, что единственной причиной может быть отверстие в трубе. Кроме российского корабля в Балтийском море возле Balticconnector было зафиксировано еще 4-5 кораблей.

"Расследование продолжается. Но в то же время местонахождение этих судов также можно получить из открытых источников. Каждый может проверить это сам", — сказал Кивисельг.

Кроме этого он добавил, что ВМС Эстонии отслеживают передвижения кораблей в Балтийском море, однако подводную инфраструктуру невозможно полностью защитить. Речь идет не только о газопроводах, но и о кабелях связи или интернете. Их можно контролировать с помощью датчиков, и видеть изменение ситуации, но эти возможности надо обсуждать с иностранными партнерами и союзниками.

Газопровод Balticconnector Фото: Из открытых источников

SVG Flot — это российское судно, которое используется для перевозки руды и нефти. Грузоподъемность составляет 3345 тонн. Сейчас корабль находится в российском Калининграде, видно на проекте Marine Traffic.

Напомним, 11 октября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода могло осуществиться специально.

10 октября СМИ писали, что подрыв газопровода в Балтийском море мог быть делом рук Кремля.