Вибух на Balticconnector: біля газопроводу був російський корабель, – естонська розвідка

Російське вантажне судно знаходилось біля місця вибуху між 6 та 8 жовтня. Газові оператори помітили падіння тиску саме 8 жовтня.

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Російський корабель був біля газопроводу Balticconnector, коли він вибухнув приблизно 8 жовтня. Про це заявив командувач Центру оборонної розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг в ефірі телеканалу ERR.

Біля місця вибуху газопроводу Balticconnector було виявлено російське вантажне судно SVG Flot. Воно знаходилось там з 6 по 8 жовтня. Вперше 8 жовтня оператори газових систем побачили падіння тиску, на наступний день стало відомо, що єдиною причиною може бути отвір у трубі. Окрім російського корабля в Балтійському морі біля Balticconnector було зафіксовано ще 4-5 кораблів.

"Розслідування триває. Але водночас місцеперебування цих суден також можна отримати з відкритих джерел. Кожен може перевірити це сам", — сказав Ківіселг.

Окрім цього він додав, що ВМС Естонії відстежують пересування кораблів у Балтійському морі, проте підводну інфраструктуру неможливо повністю захистити. Мова йде не тільки про газопроводи, але й про кабелі звʼязку чи інтернет. Їх можна контролювати за допомогою датчиків, і бачити зміну ситуації, але ці можливості треба обговорювати з іноземними партнерами та союзниками.

Газопровід Balticconnector Фото: З відкритих джерел

SVG Flot — це російське судно, яке використовується для перевезення руди та нафти. Вантажність становить 3345 тонн. Нині корабель знаходиться в російському Калінінграді, видно на проєкті Marine Traffic.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що пошкодження газопроводу могло здійснитись спеціально.

10 жовтня ЗМІ писали, що підрив газопроводу в Балтійському морі могло бути справою рук Кремля.