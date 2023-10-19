В Минобороны нашли замену Маляр: пресс-службой будет заведовать экс-сотрудник ГУР Илларион Павлюк

Новоназначенный руководитель Управления прессы Минобороны — участник российско-украинской войны, журналист, документалист, автор нескольких бестселлеров и многодетный отец.

В Министерстве обороны Украины определились, кто заменит Анну Маляр на должности начальника управления прессы и информации. Новым руководителем управления станет Илларион Павлюк — экс-сотрудник ГУР Минобороны и писатель. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня официально завершил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Военная разведка Украины — четкий, быстрый и гибкий механизм. Честь! Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", — написал он.

С начала полномасштабного вторжения Илларион Павлюк служил в разведке

Илларион Павлюк поблагодарил Министра обороны за то, что поверил в него и его команду.

Илларион Павлюк: что известно

Родился в 1980 году на Херсонщине в городе Скадовск. Детство провел на Дальнем Востоке России — на Сахалине. После возвращения в Украину жил в Луганске. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (1996-2001 гг.) по специальности "Журналистика". В 2001 году переехал в Киев, где начал медийную карьеру как журналист. Работал репортером-международником — специализировался на арабо-израильском конфликте.

Илларион Павлюк также писатель и издал несколько книг

Работал продюсером на телеканале "1+1" до 2011 года.

С начала полномасштабного вторжения Илларион Павлюк мобилизовался и служил в одном из разведывательных подразделений.

Илларион Павлюк с семьей

Написал 3 романа и является автором сценария 13 фильмов. Сейчас живет в Ивано-Франковске. Является многодетным отцом.

Напомним, что все шесть заместителей министра обороны Украины были уво лены 18 сентября новым министром обороны Рустемом Умеровым. В частности, новый глава оборонного ведомства снял с должности Анну Маляр, которая занимала должность заместителя министра с 2021 года.