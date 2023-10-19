"Сделаем так, чтобы Украина победила": израильский политик обвинил РФ в поддержке ХАМАС (видео)

Председатель одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман на одном из главных пропагандистских ресурсов Путина — Russia Today заявил, что Россия заплатит за то, что делает.

Лидер либерального крыла израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман обвинил Россию в поддержке террористов ХАМАСа. Об этом он заявил в эфире пропагандистского англоязычного телеканала России Russia Today.

"Мы закончим эту войну, выиграв ее, потому что мы сильнее, и после этого Россия за все заплатит, поверьте мне, Россия заплатит за все — Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят геноцида евреев", — сказал он.

Российский журналист удивился, что израильский политик сказал именно слово "Россия", и переспросил, действительно ли тот ее имел в виду. На что Амир Вейтман ответил, что именно о России он и говорил.

"Мы покончим с этими нацистами, мы выиграем войну, это займет столько времени, сколько потребуется, но мы победим, потом мы не забудем, мы сделаем так, чтобы Украина победила, мы сделаем все, чтобы вы заплатили за то, что сделали", — сказал он.

Напомним, что Россия не стала осуждать террористическую группировку ХАМАС за нападение на израильские населенные пункты возле сектора Газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ заинтересована в разжигании войны в Израиле. Глава государства обсудил ситуацию в Израиле и на Ближнем Востоке с главами разведки и дипломатами.