Эсминец ВМС США был атакован ракетами на Ближнем Востоке, — СМИ

По информации журналистов, эсминец перехватил примерно 2-3 ракеты. Неизвестно, что было целью боеприпасов.

Вблизи побережья Йемена был атакован корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Издание пишет, что один из чиновников заявил, что поддерживаемые Ираном боевики Хуси, участвующие в конфликте в Йемене, могли выпустили ракеты. Тогда как другой отметил, что американский корабль перехватил примерно 2-3 ракеты. При этом они не знают, куда целились ракеты.

"Возможно, ракеты были выпущены по USS Carney (эсминец ВМС США, — ред.) или запущены в сторону другой цели", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что инцидент произошел на фоне беспокойства относительно возможной агрессии Ирана, который поддерживает исламских боевиков ХАМАС в войне против Израиля.

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что эсминец USS Carney сбил несколько снарядов, в том числе и беспилотный летательный аппарат. В результате атаки никто не пострадал.

Командование сил флота США в соцсети X (Twitter) сообщили, что 18 октября эсминец USS Carney, оснащенный управляемыми ракетами, прошел через Суэцкий канал. Его целью является помощь в обеспечении морской безопасности и стабильности в на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 октября американское издание Politico сообщило, что после атаки исламских боевиков ХАМАС на Израиль глава Пентагона Ллойд Остин приказал перебросить дополнительное оборудование и ресурсы в Израиль, также развернуть в Восточном Средиземноморье авианосную ударную группу США. Речь идет об авианосце USS Gerald R. Ford, крейсере класса Ticonderoga USS Normandy и нескольких эсминцах. Также в регионе приняли меры для усиления эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10.

11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что страна перебрасывает второй авианосец Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, военный корабль США имеет запланированную миссию в Средиземном море.