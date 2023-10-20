Получили более 1000 жалоб: в Украине проверили 100% ВВК, выявлен ряд проблем, — омбудсмен

С начала года Офис омбудсмена получил более 1000 жалоб на работу ВВК. Проверяли как комиссии при ТЦК и СП так и ВВК, которые действуют при гражданских лечебных учреждениях.

В Офисе омбудсмена Украины отреагировали на жалобы граждан и промониторили 100% ВВК по всей стране. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

По его словам, в Офис в течение этого года поступило 1 093 обращения от граждан относительно работы военно-врачебных комиссий.

"В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных", — отметил Лубинец.

Он отметил, что ВВК проверяли по двум направлениям — в ТЦК, в госпитальных гарнизонах и в гражданских лечебных учреждениях.

Проверки проводились во всех областях, в том числе и в прифронтовых, и охватили 100% ВЛК.

Проблемы, которые обнаружил Офис омбудсмена в ВЛК

По результатам мониторинга комиссия выявила ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.

▪️ отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни,

▪️ формальность в прохождении ВВК ("Жалобы есть? Нет? Годен!"),

▪️ коррупционная составляющая,

▪️ несоблюдение электронной очереди,

▪️ невыполнение требования Постановления КМУ от 18.04.2023 №343 о привлечении к осуществлению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и др.

Дмитрий Лубинец отметил, что Офис омбудсмена будет инициировать создание рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы привести в порядок нормативно-правовые акты, касающиеся прохождения ВВК.

В частности, речь идет о:

использование электронной системы здравоохранения в работе с военнослужащим, который проходит ВВК;

пересмотра тарифа на оплату медосмотра комиссией ВВК;

осуществление обучения или прохождения тренингов гражданских специалистов, привлеченных к работе ВВК;

приведение помещений ВВК до надлежащего уровня с учетом фактора безбарьерности и доступности, и др.

Офис и в дальнейшем будет принимать и рассматривать обращения граждан, чтобы права военнослужащих не нарушались.

Напомним, что в период военных действий, получив повестку, человек обязан посетить местный ТЦК, предоставить свои личные данные и пройти ВВК. Эта процедура направлена на определение пригодности человека к военной службе.

Ранее сообщалось, как мужчинам правильно проходить ВВК. Так, с апреля 2023 года более чем на 50% увеличено количество гарнизонных ВВК, внедрена электронная очередь на прохождение ВВК.