"Дожди и холода меняют все": наступившая осень сильно замедлит контрнаступление ВСУ, — СМИ

По словам военных, в холодную погоду вырастает важность ракетных ударов для того, чтобы поддерживать давление на оккупантов.

Осенние дожди и зимние холода изменят контрнаступление ВСУ. Так, продвижение украинских войск будет сильно замедленно. Об этом пишет издание Newsweek.

По мнению стратегического аналитика Гаагского центра исследований безопасности Фредерика Мертенса, деоккупации значительных территорий еще придется подождать.

"Разрыв сухопутного моста с Крымом, вероятно, можно исключить до окончания распутицы", — сказал он.

Как рассказал майор ВСУ Виктор Трегубов, холодная погода никого не делает счастливее.

"Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода меняют все и ограничивают наступательный потенциал обеих сторон", — сказал он.

Другой боец, командующий ротой БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр, Юрий Федоренко сказал, что украинским военным не привыкать к таким погодным условиям.

"Россия воюет против Украины с 2014 года, столько осеней, зим и весен уже было встречено в боевых действиях", — сказал он.

По его словам, усложнится логистика, так как почта станет мокрой, земля превратится в грязь. Однако те же самые проблемы будут у россиян.

Федоренко отметил, что вырастет важность ракетных ударов для того, чтобы поддерживать давление на оккупантов.

"На участках, которые в холодный период из-за грязи становятся непроходимыми, очень важно обеспечить огневое преимущество над противником", — сказал он.

Напомним, что Генштаб 19 октября косвенно подтвердил продвижение морпехов на левом берегу Херсонщины. По данным командования, в течение минувших суток ВС РФ атаковали населенный пункт Песчановка, который находится на левобережье региона.