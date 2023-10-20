Были даны гарантии: США рассказали, могут ли ВСУ бить ракетами ATACMS по территории РФ

По словам бригадного генерала Патрика Райдера, Штаты продолжают консультации с Киевом, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от РФ.

Соединенные Штаты получили от Украины гарантии, что ВСУ не будут применять ракеты ATACMS по территории России. Об этом во время пресс-конференции представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он также отказался говорить, сколько ракет Вашингтон передал Киеву.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", — сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Райдера, Штаты продолжают консультации с Киевом, союзниками и партнерами, которые должны обеспечить Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о договоренности с США относительно ATACMS. Украина получила все типы оружия, которые хотела иметь в своем арсенале. Далее речь будет идти только о расширении количества, дальности и модификации, рассказал глава МИД.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что США предоставили Украине ATACMS, чтобы не дать России время на передышку. Он отметил, что после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном стало очевидно, что Пхеньян готов помогать Москве оружием. Вашингтон мог отреагировать на это новой партией военной помощи для ВСУ.