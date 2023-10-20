Новый пакет помощи от США: СМИ узнали, сколько денег Байден запросит для Украины и Израиля

По словам журналистов, половина из 60 миллиардов долларов, которые Байден запрашивает для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.

Президент США Джо Байден попросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля, о чем сообщает издание Reuters со ссылкой на собственный источник.

По словам журналистов, запрос также будет включать 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, 14 миллиардов долларов на безопасность границ и 7 миллиардов долларов на Индо-Тихоокеанский регион.

Сообщается, что половина из 60 миллиардов долларов, которые Байден запрашивает для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.

Издание пишет, что многие ожидают, что он попросит Конгресс быстро принять дополнительный законопроект о расходах, поскольку Вашингтон реагирует на смертоносное нападение боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября и одновременно стремится оказать дальнейшую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением. Согласно законодательству США, расходы контролирует Конгресс, а не исполнительная власть.

Попомним, что Джо Байден рассказал американцам о войне в Украине и Израиле. Так, в ночь на 20 октября президент США обратился к американцам. Он заявил, что помощь Украине и Израилю — это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам. Поэтому он направит в Конгресс срочный бюджетный запрос на выделение средств для помощи этим союзникам США.

Напомним, что вечером 19 октября президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.