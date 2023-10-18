Эскалация Кремля уже не проблема: как Байдена убедили начать поставки Украине ATACMS, — NYT

По данным журналистов, история с передачей Киеву баллистических ракет более сложная, чем карикатурное представление о том, что на излишне осторожного Байдена давили и он в конце концов согласился. В расчет принималось и то, что в Кремле практически не заметили поставок Украине британских Storm Shadow с сопоставимыми возможностями.

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Министерство обороны США согласилось поставить Киеву тактические ракеты ATACMS с наименьшим радиусом действия. Удары "Армейского тактического ракетного комплекса класса земля-земля" ограничены линиями снабжения ВС РФ и прифронтовыми аэродромами. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты, со ссылкой на источники, рассказали, как именно администрация американского президента Джо Байдена убедила главу государства начать поставки ракет Киеву.

Сообщается, что Байден опасался возможной эскалации в отношениях с Кремлем, в свою очередь, в Минобороны США считали ракеты слишком дорогостоящими, чтобы ими делиться, поскольку у Вашингтона недостаточный запас. Одна ракета оценивается в 1,5 млн долларов.

По информации издания, США передали Украине около 20 штук при условии, что их не будут использовать для атак по российской территории.

Журналисты, со ссылкой на правительственные источники, отмечают, что это более сложная история, чем карикатурное представление о том, что на излишне осторожного Байдена давили и он поддался давлению.

Удары на глубину — по снабжению и командным пунктам

Давление шло со стороны некоторых представителей Конгресса, в т.ч. Джейсона Крау, демократа от Колорадо, который писал, что Украине нужно наносить удары вглубь — по линиям снабжения российских войск и командным пунктам и центрам. По его словам, несмотря на то, что эффект от ранее поставленных вооружений "сокрушительный", россияне все же сумели приспособиться и вывести свои ключевые военные активы из радиуса поражения.

Давление Зеленского

Авторы публикации отмечают, что давление исходили и со стороны президента Зеленского, который на июльском саммите НАТО в Вильнюсе не скрывал недовольства по поводу того, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц не делают четких заявлений относительно вступления Украины в НАТО.

Он говорил, что "нет решения" со стороны Байдена и по ракетам ATACMS. Он сказал, что "было бы лучше не затрагивать этот вопрос, поскольку многие этого ждут, военные, все".

По словам Зеленского, вначале лучше сделать, а затем поделиться информацией о том, как все происходило.

Война в Украине — конкретный "use case" ATACMS

Вместе с тем представители Белого дома настаивают, что важно тщательно проверять, насколько целесообразны поставки тех или иных вооружений. В июле помощники Байдена сообщили, что есть насущная необходимость для поставок ATACMS, которыми можно было бы атаковать линии снабжения и базы ВВС, находящихся вне досягаемости Сил обороны Украины.

Мнения насчет поставок ATACMS Киеву в администрации американского президента разделились.

Госсекретарь Энтони Блинкен давно высказывался за увеличение объемов вооружений для Украины, хотя его публичные заявления звучали сдержаннее, отмечают журналисты.

С другой стороны, министр обороны Ллойд Остин III придерживался мнения о том, что если передать ATACMS ВСУ, США и союзники будут уязвимы.

В Кремле не заметили Storm Shadow

В сентября группа представителей США во главе с Джейком Салливаном пришла к выводу о том, что эскалация уже не казалась большой проблемой, поскольку ранее Британия начала поставки Storm Shadow с радиусом действия сопоставимым с ATACMS. При этом Кремль практически не заметил поставок британских ракет.

Целями ударов должны были стать вертолеты и прочая авиатехника, которую россияне разместили на оккупированной территории, в особенности на аэродромах. Во время обсуждения Остин дал свое согласие, поскольку обсуждались версии ракет дальностью 160 км с кассетными боеприпасами, которые наносят значительный урон незащищенным целям, таким как авиатехника.

Идею поддержали и другие представители администрации, Байден в конечном итоге согласился. На недавней встрече в Вашингтоне он сказал Зеленскому, что решили обойтись без публичных анонсов.

Информация утекла в СМИ, но о датах поставок известно не было. Отчасти сведения о поставках дальнобойных ракет не разглашали, чтобы застать россиян врасплох, чтобы не оставалось времени переместить вертолеты подальше, что, судя по всему, и произошло во вторник, 17 октября.

Напомним, что, по оценкам ISW, появление ATACMS повлияет на дальнейшие решения руководства ВС РФ, поскольку это чревато наиболее разрушительными последствиями с начала вторжения российских войск в Украину.

Также сообщалось, что в Минобороны США изменили подход к сообщениям о военной помощи Украине. Теперь будет без анонсов.