Без анонсов: в Минобороны США изменили подход к заявлениям о выделении помощи Украине

Американское правительство направляет в Украину то военное снаряжение, о котором говорит командование ВСУ, утверждает пресс-секретарь Пентагона. При этом она отказалась сообщать, ожидается ли дополнительная партия ракет ATACMS.

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Администрация Белого дома 18 октября подтвердила, что Украине передали партию ракет ATACMS, которые способны бить на расстояние до 165 км. Между тем пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в дальнейшем американцы не планируют анонсировать поставки оружия в Украину. Об этом шла речь во время брифинга, который состоялся в Пентагоне.

Сингх ответила на вопрос о том, получит ли Украина дополнительные поставки ATACMS. Объяснила, что в дальнейшем Пентагон не будет анонсировать содержание пакетов военной помощи, которые формируются для Украины.

Пресс-секретарь Минобороны США подтвердила, что пакеты создают в тесном контакте с украинским командованием. В будущем, как свидетельствуют заявления спикера, общественность не будет знать, что входит в пакеты и из каких источников их формируют.

"Я просто не собираюсь анонсировать ничего, что может входить в будущие пакеты. И относительно того, откуда они получены, я просто не собираюсь вдаваться в это сейчас", — говорится в расшифровке ответа Сингха во время брифинга.

Фрагмент заявления Пентагона о военной помощи и ATACMS Фото: defense.gov

ATACMS для Украины: детали

Отметим, первые сообщения о возможности предоставления Украине ракет ATACMS появились в сети около 17 час. 17 октября. Об этом написали почти одновременно три американских медиа, при этом ссылались на неназванные источники. Источники уверяли, что отправка состоялась некоторое время назад и проводилась тайно.

Позже Белый дом подтвердил выделение партии ракет: речь идет о небольшом количестве — около 20 шт. СМИ отмечают, что речь идет о кассетном типе ракет, а не о дальнобойных боеголовках, способных пролететь 300 км и достать по Крымскому мосту.

Военные эксперты проанализировали возможности того типа ракет, которые ВСУ получили от США. Отметили, что для успешного уничтожения Крымского моста нужен другой тип ракет — М57 или М 57а1 — которые взорвут сразу несколько опор и секций. Важно после этого держать под огневым контролем ремонтные бригады, которые будут пытаться его отремонтировать.

Разговор о ракетах ATACMS начался после того, как Генштаб ВСУ утром 17 сентября сообщил об ударе по авиабазам ВС РФ в 100 км от линии фронта — в Луганске и Бердянске. Позже показали видео с моментом пуска ракет, которые показали пуск именно этого типа американских ракет.

Также в сети опубликовали последствия прилета ATACMS по авиабазе под Бердянском. Видно, что горит в нескольких точках, причем горение происходит на фоне российских вертолетов.

Аналитики Института изучения войны оценили последствия появления ATACMS в украинской армии. В частности, это означает, что россиянам придется увезти свою авиацию подальше от линии фронта.

Напоминаем, в росСМИ сообщили о продвижении ВСУ на левобережье Херсонщины. По словам россиян, Силы обороны заняли два села в нескольких километрах от Днепра. Тем временем продолжаются попытки штурмов ВС РФ под Авдеевкой: Генштаб предупреждает, что у врага есть достаточно сил для продолжения боевых действий. В свою очередь президент России Владимир Путин уверен, что уже одержал победу. В частности, во время визита в Пекин пригласил в Москву президента США, чтобы это "отпраздновать".