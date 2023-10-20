"ВСУ удастся прорваться": эксперт объяснил, что может изменить ситуацию на фронте в Украине

По словам британского полковника в отставке Глена Гранта, оккупанты делают непрекращающиеся попытки атаковать на Запорожском и Донецком направлении, но ВСУ удается сдерживать врага.

Положение на фронте в Украине может претерпеть изменения в случае успешного продвижения и активных контратак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире телеканала "Эспрессо".

"Прорыв на линии соприкосновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты хотят где-то прорваться в Донецкой области. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отталкивает, сдерживает. Они наступают, они погибают, но дальше наступают", – отметил эксперт.

Глен Грант выразил опасение о том, что ВСУ будет чрезвычайно сложно справляться, если вооруженные силы Российской Федерации продолжат атаки и оккупацию.

"Мы понимаем, что со стороны Украины также гибнут люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот что действительно может изменить ситуацию на поле боя", – резюмировал британский полковник в отставке.

Напомним, что Генштаб 19 октября косвенно подтвердил продвижение морпехов на левом берегу Херсонщины. По данным командования, в течение минувших суток ВС РФ атаковали населенный пункт Песчановка, который находится на левобережье региона.

Аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.