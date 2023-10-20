"Пыталась защитить свою дочь": новые подробности смерти 24-летней украинки в Секторе Газа

По информации журналистов, Лейла Хижи пыталась эвакуироваться в более безопасное место, однако это практически невозможно сделать. В момент ракетного удара она находилась с ребенком в доме родителей мужа.

В Секторе Газа погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи, у которой осталась маленькая дочь. Издание "Ґрати" 19 октября поделились некоторыми подробностями произошедшего.

По информации журналиста, который связался с палестинцами, родилась погибшая девушка в 1999 году в Харькове. Ее отец гражданин Палестины и приехал в свое время в Украину для обучения в университете. Тут он познакомился со своей будущей женой Светланой Куликовой, с которой вместе вернулся в Палестину после окончания обучения.

Их дочь Лейла Хижи в 2021 году окончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Египте, после чего вместе с матерью начала работать в салоне красоты.

К слову, у девушки было только украинское свидетельство о рождении, а летом этого года она приезжала в Турцию для оформления паспорта Украины, о чем рассказал ее брат Зиад. Процесс затянулся, ведь адрес прописки Лейлы находится на оккупированной территории.

В 2022 году девушка вышла замуж и недавно родила дочь, которую назвали Елена.

В начале боевых действий между Палестиной и Израилем ее муж находился в Египте, а семья запросила эвакуацию с опасной территории.

"Мы обращались во все компетентные органы, но все, что они сказали: наберитесь терпения. Мы просили помощи для маленькой девочки. Лейла очень боялась за своего ребенка", — рассказал брат девушки.

Утром 17 октября Лейла с дочерью была в доме родителей мужа, но туда попала ракета. Оба были ранены и экстренно госпитализированы в больницу, однако украинку не смогли спасти.

"Вся ее семья и друзья переживают боль и горе, огромную печаль от того, что ее нет. В чем была вина Лейлы? Она просто пыталась защитить свою дочь. Теперь мы все оплакиваем потерю, которая не просто ранила нас, а уничтожила все эмоции и мысли внутри", — продолжает Зиад.

В МИД Украины никак не комментировали гибель украинки на момент публикации материала.

Напомним, 19 октября сообщалось, что спрос на эвакуацию украинцев из Израиля спал, но в Газе есть проблемы. По информации посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, из палестинской территории своих граждан не может забрать ни одна страна в мире. Сейчас количество желающих выехать украинцев приближается уже к 400.