"Путин стратегически проиграл": поставки ATACMS привели к провалу шантажа Кремля, — генерал

По словам бывшего главы СВР Николая Маломужа, благодаря военной помощи США Силы обороны смогут добраться до большинства объектов противника, которые ранее были слишком далеко. В частности речь про пусковые комплексы Shahed.

На этой неделе Украина получила долгожданные американские ракеты ATACMS, количество которых не менее 12 штук. ВСУ уже успели их применить по аэродромам Бердянска и Луганска. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью Obozrevatel рассказал, какие цели могут стать приоритетными для Сил обороны.

По его словам, решение о поставках вооружения принималось уже давно и РФ было об этом известно. Представители Кремля по оперативным каналам делали неофициальные демарши, предупреждая Запад о вероятном противостоянии США и РФ в случае продолжения военной помощи для Украины.

Но такое давление со стороны Москвы не получило реакции со стороны Вашингтона и ракеты отправились в Украину. Это также своеобразный знак для России, что никто не будет воспринимать всерьез ядерный шантаж.

"Но пока это пробный вариант, он не имеет стратегического значения, хотя имеет определенные боевые перспективы. Думаю, это существенно повлияет на формирование большого пакета. Первые поставки показали, что США выполняют обязательства перед Украиной, это первое. Второе – что Штаты не боятся России. Третье – применение этих ракет по аэродромам в Бердянске и Луганске показало очень большую эффективность не только в плане нанесения конкретных ударов", — заявил Николай Маломуж.

Отдельно было отмечено, что США сохраняют курс на стратегическую поддержку Украины и продолжают военную помощь. С помощью полученных ракет ВСУ смогут поражать не только аэродромы на оккупированных территориях, но и пусковые объекты, например, на территории Крыма. Речь может идти о двух мощных комплексах, откуда запускают иранские БПЛА Shahed или "Ониксы".

Также в зоне опасности большие склады боеприпасов, нефтебазы или даже военные корабли противника. В целом Силы обороны очень ответственно подходят к выбору важных целей, уничтожение которых подрывает боевую составляющую и резервы ВС РФ. Противник может переместить их на свою территорию, куда, согласно договоренностям, ракеты полететь не могут.

"Возможно, нам уже не смогут обстреливать такие города, как Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон, поскольку мощная система подавления будет выстроена во всех регионах. Есть и политическая составляющая. Путин в этой ситуации стратегически проиграл. Его угрозы, его шантаж не сработали. Это показывает его слабость и как стратега, и как агрессора, который пытается диктовать условия миру", — продолжил Николай Маломуж.

Напомним, 20 октября в США рассказали, могут ли ВСУ бить ракетами ATACMS по территории РФ. По словам бригадного генерала Патрика Райдера, Вашингтон продолжает консультации с Киевом, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от РФ.