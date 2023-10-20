Депортация украинских детей: РФ не удастся обмануть мировое сообщество, — правозащитница

Правозащитница Вера Ястребова надеется, что в Международном уголовном суде в Гааге дадут всеобъемлющую оценку преступным действиям России.

Российская Федерация, которая занимается депортацией украинских детей, имеет несколько целей, но среди них нет гуманитарных. Все россияне, которые причастны к этому преступлению, не смогут выйти сухими из воды. Такое мнение 20 октября высказала исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат и правозащитница Вера Ястребова в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам правозащитницы, путем депортации детей из Украины, Кремль решил сразу несколько проблем.

" Есть такое выражение: хочешь победить врага — воспитай его ребенка. По моему мнению, этим прежде всего и руководствовалась Российская Федерация. Кроме того, они решали еще и демографический вопрос", — заявила Ястребова.

Она отметила, что, Россия, воспитывая маленьких украинцев в духе своей идеологии, готовит для своей армии потенциальных солдат.

"На сегодня Российская Федерация понимает, что, украв детей из Украины, прокачав их своей идеологией, они получат то электоральное поле и тех, возможно, потенциальных солдат...", — считает правозащитница.

Ястребова отметила, что сама депортация, оформление украинским детям российских документов, направление их на воспитание в приемные российские семьи и препятствование возвращению домой, свидетельствуют об антигуманных целях РФ. "Я уверена в том, что не удастся (России — ред.) оправдаться, обмануть международное сообщество и выйти из воды сухими", — заявила она.

Для Украины приоритетом остается возвращение детей.

Фокус писал, что 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России.