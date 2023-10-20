Ударили трижды: в Киеве военнослужащего ранили ножом, нападавший неизвестен, — полиция

Нападение на военнослужащего произошло затемно — о происшествии сообщили в 22 часа. Полицейские надеются выявить нападавших, просматривая записи камер видеонаблюдения.

ГУ Национальной полиции в городе Киеве сообщило о нападении на военного, которое произошло в центре столицы вечером 19 октября. Мужчину обнаружили посреди улицы и доставили в больницу. Нападавших пока не нашли. О деталях происшествия рассказала пресс-служба Нацполиции на странице Facebook.

В заметке указано, что происшествие произошло неподалеку от Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина на улице Назаровской. Около 22 час. 19 октября полицейские получили сообщение об обнаружении раненого военнослужащего посреди исторического центра Киева.

Место нападения на военного в Киеве Фото: Google maps

Прибыв на место, патруль обнаружил мужчину с тремя ножевыми ранениями. Гражданина доставили в больницу, говорится в объяснении пресс-службы.

Деталей о личности пострадавшего не сообщают — на сегодня не известно ни его имя, ни звание или род войск, ни причина, по которой его ударили ножом.

Событие в Киеве: детали

Полицейские провели предварительное расследование на месте нападения, указала пресс-служба. Следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина находился на территории ботанического сада, когда на него напала группа неизвестных. Неизвестные нанесли три удара ножом и скрылись.

Сейчас следствие продолжается: просматривают записи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. ГУ Нацполиции Киева обращается к гражданам, которые что-то знают о происшествии в столице — просят позвонить на 102 или в дежурную часть Шевченковского района (044) 486-03-06.

Отметим, в одном из киевских пабликов отыскались фотографии с возможного места событий. Детали не видно, но в кадр попали двое правоохранителей, которые находятся на месте преступления, обтянутого лентой. Точно не известно, снята ли фотография под Ботаническим садом.

Событие в Киеве Фото: dtp.kiev.ua

Пресс-служба сообщила, что по факту нападения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса — умышленное тяжкое повреждение. Виновники, когда их найдут и привлекут к ответственности, могут оказаться в тюрьме на срок до восьми лет.

Напоминаем, 18 октября полиция Киева сообщила об открытии уголовного производства из-за избиения ребенка в детском саду. Указывается, что родители обвиняют воспитательницу из заведения в Голосеевском районе столицы. В тот же день произошел еще один инцидент — адвокат попал в ДТП, во время которого сбил ребенка. Пресс-служба полиции рассказала, что фигурант скрылся с места преступления, оставив 12-летнего пострадавшего на асфальте.