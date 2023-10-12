В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр и устроил стрельбу (фото)

В полиции рассказали, что вооруженный мужчина сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей

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В Киеве вооруженный мужчина зашел в помещение бизнес-центра и заставил охранников выйти из здания, угрожая оружием. Об этом в четверг 12 октября сообщили в полиции города.

По словам правоохранителей, происшествие произошло на пр. Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.

"В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и произвел выстрелы", — отмечают в заметке.

На место прибыли спецназовцы КОРДа.

Вооруженный мужчина захватил бизнес-центр в Киеве

Как стало известно, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание, сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного.

Напомним, 5 октября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили мужчину. По показаниям потерпевшего, он находился на улице, когда один из депутатов — Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и действующий член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий начали его снимать.

Также 2 октября стало известно, что в Киеве брат и сестра могли прыгнуть с многоэтажки во время прямого эфира. Сводные брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения, были в отношениях. В частности, на одном из видео парень и девушка рассказали, что решились на суицид, а на другом — прыгнули с 24-го этажа.