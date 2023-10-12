У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр та влаштував стрілянину (фото)
В поліції розповіли, що озброєний чоловік зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців
У Києві озброєний чоловік зайшов у приміщення бізнес-центру та змусив охоронців вийти з будівлі, погрожуючи зброєю. Про це у четвер 12 жовтня повідомили в поліції міста.
За словами правоохоронців, подія сталась на пр. Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.
"До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли", – зазначають у дописі.
На місце прибули спецпризначенці КОРДу.
Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю, зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.
У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.
Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. За свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати.
Також 2 жовтня стало відомо, що в Києві брат і сестра могли стрибнути з багатоповерхівки під час прямого ефіру. Зведені брат та сестра, 2005 та 2006 року народження, були в стосунках. Зокрема, на одному з відео хлопець та дівчина розповіли, що наважилися на суїцид, а на іншому — стрибнули з 24-го поверху.