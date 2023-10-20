США могли дать зеленый свет России на тестирование ядерного оружия, — Newsweek

Согласно пресс-релизу Министерства энергетики США, Вашингтон провел подземные испытания, призванные улучшить обнаружение ядерных взрывов малой мощности по всему миру.

На текущей неделе США протестировали химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Такой шаг может подтолкнуть РФ к собственным ядерным испытаниям. Об это сообщает Newsweek.

Вашингтон провел подземные испытания, направленные на "обнаружение ядерных взрывов малой мощности по всему миру", отмечается в пресс-релизе Министерства энергетики США.

Испытания провели спустя несколько часов после того, как в российском парламенте проголосовали за отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний.

"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия", — заявил Кори Хиндерштейн, заместитель администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению.

По его словам, это поможет снизить глобальные ядерные угрозы за счет лучшего обнаружения ядерных испытаний.

По мнению журналистов Newsweek, США тем самым, возможно, дали зеленый свет РФ на тестирование ядерных вооружений.

В свою очередь, эксперты по контролю над вооружениями заявили, что выход РФ из договора показывает, что Кремль готов возобновить ядерные испытания, причем РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Москва выходит из договора из-за "безответственного отношения" США к глобальной безопасности.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, делал неоднократные заявления относительно ядерного оружия. По его словам, в РФ будут готовы применить оружие массового поражения для защиты территории РФ. Некоторые аналитики высказывали опасения, что деоккупация Крыма станет "красной линией" для Путина.

Недавно представитель Кремля Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на полигоне на Новой Земле для устрашения Запада.

Напомним, что главред RT Маргарита Симоньян пригрозила уголовным преследованием критикам идеи ядерного взрыва над Сибирью.

Также сообщалось, что инженеры Маска срывали атаки морских дронов у Крыма из-за того, что он опасался нового Перл-Харбора.