США провели мощный эксперимент в день, когда РФ отказалась от запрета на ядерные испытания

По данным Национальной администрации по ядерной безопасности США, испытания провели на одном из крупнейших полигонов в Неваде для того, чтобы повысить выявляемость маломощных ядерных взрывов по всему миру.

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18 октября, в день, когда в России заявили об отказе от запрета на проведение ядерных испытания, ученые Соединенных Штатов Америки провели специальный взрыв, в рамках эксперимента для обнаружения маломощных ядерных взрывов по всему миру. Об этом говорится на официальном сайте Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA).

Так, речь идет о подповерхностном химическом взрыве, который провели на Невадском объекте национальной безопасности (испытательном полигоне).

"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США в области ядерного нераспространения", — сказал Кори Хиндерштейн, заместитель администратора NNSA по вопросам ядерного нераспространения. "Они помогут снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных испытаний ядерных взрывчатых веществ".

В ходе эксперимента, который проводился в подземном тунеле, использовались химические фугасные взрывчатые вещества и радиотрассеры. Взрыв проходил под контролем профильных ученых, а также служащих Корпуса инженерных войск армии США.

"Эксперимент поможет проверить новые прогностические модели взрывов и алгоритмы их обнаружения. Измерения проводились с помощью акселерометров, сейсмометров, инфразвуковых датчиков, электромагнитных датчиков, химических и радиоактивных пробоотборников, а также метеорологических датчиков", — говорится в сообщении NNSA.

Невадский испытательный полигон

Невадский испытательный полигон, объект на котором проводили вышеописанный взрыв, является одним из крупнейших ядерных полигонов США. Согласно открытым данным, с 1951 года на объекте провели 928 ядерных взрывов. Последние ядерные испытания там провели в 1992 году. С тех пор проводились лишь подземные взрывы, которые не достигают критической массы.

Отказ РФ от запрета на проведение ядерных испытаний

18 октября Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Днем ранее, 17 октября, спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что такое решение приняли в связи с "безответственным отношением США к глобальной безопасности".