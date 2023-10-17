Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, — Reuters

Некоторые российские эксперты по безопасности и законодатели призвали возобновить ядерные испытания для "предупреждения" Запада.

Related video

В Российской Федерации заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом рассказал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — заявил спикер Володин.

Такое решение Кремля российский чиновник объяснил якобы "безответственным отношением США к глобальной безопасности".

"Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", — сказал Володин.

Известно, что 5 октября Владимир Путин заявил о своей неготовности сказать, следует ли России возобновить ядерные испытания после призывов некоторых экспертов РФ по безопасности и законодателей провести испытания ядерной бомбы для "предупреждения" Запада.

В сообщении говорится, что несмотря на то, что Россия отзывает ратификацию, она останется стороной, подписавшей договор, и будет продолжать сотрудничать с организацией, которая подписала соглашение о запрете испытаний, и с глобальной системой мониторинга, которая предупреждает мир о любых ядерных испытаниях.

В издании отметили, что российские официальные лица утверждают, что отзыв ратификации не означает, что РФ намерена провести испытания ядерной бомбы. Вместе с тем эксперты по контролю за вооружениями выражают обеспокоенность, что Россия может медленно двигаться к возобновлению ядерных испытаний.

Ядерные испытания в мире: детали

По данным ООН, со времени подписания в 1945 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и до 1996 года было проведено более 2000 ядерных испытаний, из них 1032 — США, и 715 — СССР.

Отметим, что Российская Федерация сама еще никогда не проводила таких испытаний.

По мнению аналитиков, возобновление ядерных испытаний РФ, Штатами или Китаем может означать начало новой гонки ядерных вооружений между государствами, которые прекратили ядерные испытания в годы после распада Советского Союза в 1991 году.

Со времени заключения ДВЗЯИ было проведено 10 ядерных испытаний. По данным ООН, Индия провела два испытания в 1998 году, Пакистан также два в 1998 году, а КНДР провела испытания в 2006, 2009, 2013 годах, дважды в 2016 и 2017 годах.

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в подготовке испытаний ядерного оружия.