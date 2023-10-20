30 человек содержат в заброшенном доме в селе: из танкистов ВС РФ делают штурмовиков, — СМИ

По данным журналистов, часть российских военных погибла во время наступления под Купянском из-за отсутствия артиллерийской поддержки и плохо спланированной операции.

В российской армии из танкистов делают штурмовиков, а отказавшихся держат в заброшенном доме. Об этом сообщили родственники некоторых военнослужащих из 3-го танкового батальона 1-го танкового полка, передает русская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что в начале сентября некоторым мобилизованным и контрактникам из полка предложили обустроить блиндажи. Однако вместо этого военнослужащих направили проходить подготовку в штурмовых отрядах.

Все завершилось тем, что военнослужащим пришлось участвовать в наступлении на Купянском направлении в рядах подразделения "Шторм".

По данным журналистов, часть российских военных погибла, поскольку не было артиллерийской поддержки, а сама операция была спланирована с ошибками.

Теперь участвовавших в провальном наступлении — в количестве 30 человек — содержат в заброшенном доме в селе Софиевка и угрожают, пытаясь вернуть на фронт.

Напомним, что аналитики допускают, что после "крупнейшей российской катастрофы", как называют авдеевское наступление, в рядах российских войск стоит ждать бунтов. По словам OSINT-аналитика Раду Хоссу, "Эффект Авдеевки" окажется масштабное влияние на все аспекты поля боя. А российский фронт может пасть еще быстрее, чем можно было бы ожидать.

Также сообщалось, что ВСУ установили более полумиллиона мин на северной границе Украины.