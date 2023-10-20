Военных РФ вшестеро чаще осуждают за убийство и в 1,5 раза — за наркотики, — росСМИ (инфографика)

По информации журналистов, общая численность осужденных российских военнослужащих выросла на 40%, если сравнивать с первым полугодием прошлого года.

Российские СМИ проанализировали статистику судебного департамента Верховного суда за первые 6 месяцев текущего года и пришли к выводу о том, что число приговоров по обвинениям в убийстве выросло в шесть раз, приговоров за вождение в состоянии опьянения стало втрое больше, а обвинений за хранение наркотиков — в полтора раза. Об этом сообщает российское медиа Astra.

Общая численность осужденных военнослужащих выросла на 40%, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. За период с января по июнь осудили 2694 человека, 1270 — за преступления против военной службы, остальных — за убийства, кражи или хранение запрещенных веществ.

Преступления российских военных

В 2022 году проводились судебные действия в отношении 1918 военнослужащих, 543 судили за воинские преступления.

Приговоров за воинские преступления в общей сложности стало в два с половиной раза больше. К ним относят неисполнение приказа, дезертирство, симуляция болезни, а также сдача в плен. Суды, по данным журналистов, не учитывают уважительных причин, по которым военнослужащие имеют право оставить часть, при этом игнорируются разъяснения Верховного суда.

Стоит отметить, что упомянутые статистические данные не учитывают правонарушения, совершаемые приехавшими из Украины "вагнеровцами", которые часто попадают в криминальные сводки. Все потому, что у них нет контракта с Минобороны. Как бы то ни было, резкий рост насильственных преступлений, совершаемых военными РФ, заметен.

Напомним, что из танкистов ВС РФ делают штурмовиков, а отказников содержат в заброшенном доме в селе.

Также сообщалось, что оккупанты жалуются на то, что ВСУ уничтожили всю технику и личный состав под Авдеевкой.