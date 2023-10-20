Сотрудники ГРУ, которые устраивали взрывы в странах ЕС, работают в администрации Путина, — СМИ

Сотрудники ГРУ устраивали взрывы на складах в Чехии и Болгарии, чтобы помешать отправке оружия в Грузию и Украину. Один из них в начале полномасштабного вторжения РФ имел задание ликвидировать политическое руководство Украины.

Подразделение ГРУ 29155, возглавляемое генералом Аверьяновым, о котором заговорили после отравления в Солсбери, устраивало взрывы в Европе задолго до начала украинской войны. Об этом пишет The Insider.

Первые диверсии были проведены в Болгарии, чтобы не допустить поставки оружия Грузии. Несмотря на то, что взрывы привели к человеческим жертвам, виновных так и не наказали, и они продолжили диверсионную деятельность, а позже как ни в чем не бывало устроились в аппарат администрации президента РФ и сейчас участвуют в официальных мероприятиях под реальными именами.

Так, 31 июля 2023 года на круглом столе в последний день саммита "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин представил африканским гостям свою команду переговорщиков. Один из них представился: "Аверьянов Андрей — безопасность".

Кто такой Андрей Аверьянов

Аверьянов прославился на весь мир как генерал ГРУ, который руководил той самой воинской частью 29155, которая отвечает за диверсии и отравления "Новичком" в Европе. Именно его команда отравила семью Скрипалей и болгарского оружейника Гебрева. Именно его группа устраивала взрывы на складах вооружений в Чехии и Болгарии.

Расследователи The Insider считают, что перед африканскими лидерами генерал ГРУ появился не случайно. Через месяц после этого в воздухе взорвался самолет с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его заместителем Дмитрием Уткиным, а генерал Аверьянов, как заместитель председателя ГРУ начал разъезжать по Африке и подчинять наемников ЧВК ГРУ, а военная империя Пригожина, когда-то созданная ГРУ, через два месяца после неудачного мятежа перешла под прямой и официальный контроль военной разведки.

Как выяснил The Insider, Аверьянов и его подчиненные устраивали взрывы на территории европейских стран уже с 2011 года. Тогда РФ еще была членом Большой восьмерки, а все мировые лидеры ручкались с Путиным и Медведевым на торжественных мероприятиях и обсуждали возможности безвизового режима.

Аверьянов вступает в дело

Аверьянов в 2008 году был назначен командиром подразделения 29155 ГРУ. Он завербовал несколько десятков молодых офицеров ГРУ и спецназа. Со временем группа выросла до примерно 70 человек. Ее задачей было устраивать диверсии за рубежом.

ГРУшники впервые испытали свои навыки на практике в 2009 году. Болгарская компания EMCO купила тысячи артиллерийских снарядов советского образца, которые Словакия списала в 2009 году из-за перехода на стандарты НАТО. В ГРУ были уверены, что EMCO продаст эти снаряды в Грузию, а после аннексии Абхазии и Южной Осетии в 2008 году в РФ опасались, что Грузия захочет вернуть свои территории.

Закупленные EMCO 6 тысяч снарядов хранились на чешском складе недалеко от Врбетицы и должны были быть отправлены в Болгарию в период с 4 октября по 4 ноября 2011 года.

В 9 часов утра 12 ноября 2011 года в болгарском селе Ловнидол произошел мощный взрыв. Взорвался склад боеприпасов, где EMCO хранил 3120 152-мм снарядов, полученных на несколько дней раньше из Врбетицы.

Через пять месяцев после инцидента следователи обнаружили самодельное взрывное устройство, которое не разорвалось, примерно в 200 метрах от места первого взрыва. Обнаруженное устройство было описано следователями как "пластиковое взрывчатое вещество на основе гексогена, покрытое полиэтиленовой оберткой, с прикрепленным к нему алюминиевым цилиндром с торчащими наружу оголенными проводами".

СВП, который нашли на месте взрыва

Назначенная полицией судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что взрывное устройство не взорвалось полностью из-за неисправности. Несмотря на то, что болгарские следователи сразу обнаружили доказательства того, что склад был взорван "самодельным дистанционным взрывным устройством", через три года прокуратура прекратила расследование из-за отсутствия доказательств, которые могли бы помочь раскрыть дело.

Взрывы 2012 и 2015 года

Убедившись в своей безнаказанности, ГРУшники продолжили операции в Болгарии и Чехии, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.

Менее чем через год после Ловнидола взорвался еще один склад боеприпасов в Болгарии, где на складах хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию. Взрывы были настолько мощными, что сейсмические лаборатории страны зафиксировали землетрясение силой 1,5 балла по шкале Рихтера. Прокуратура Болгарии расследовала несколько лет, но не нашла доказательств диверсии, поэтому обвинила трех сотрудников склада в халатности.

Взрыв на складе БК в Болгарии

21 марта 2015 года, более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, предназначенных для экспорта в Украину, взорвались на складе в Иганово, недалеко от Сопота, где находится крупнейший в стране производитель вооружений.

Перед каждым взрывом установлено, что отдельные сотрудники подразделения Аверьянова накануне пересекали границу и находились в странах, где раздавались взрывы.

Из убийц в госслужащие

Четверо из участников диверсионных операций в Болгарии вошли в аппарат федеральных инспекторов или полпредов Путина в разных сибирских регионах.

Только полковник Владимир Моисеев остается активным членом подразделения 29155. The Insider и Bellingcat идентифицировали его одним из первых после неудачного переворота в Черногории. Моисеев был задействован в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, когда ГРУ было поручено убить политическое руководство страны и способствовать оккупации Украины.

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