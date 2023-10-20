Употребляли "кокаин для бедных": боевики ХАМАС во время нападения на Израиль были под наркотиками

Употребление стимулятора позволило террористам совершать ужасные убийства с чувством спокойствия и безразличия. Одновременно наркотик был как "энергетик" и подавлял их аппетит.

Террористы ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября находились под действием наркотиков. Они употребляли каптагон — синтетический стимулятор амфетаминового ряда. Его нашли в карманах многих убитых террористов. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Этот стимулятор, тайно производился в южной Европе и перевозился через Турцию на потребительские рынки Аравийского полуострова. Он также известен как "кокаин для бедных". Его употребление позволило террористам совершать ужасные действия с чувством спокойствия и безразличия. Одновременно это поддерживало их как "энергетик" в течение длительного времени и подавляло их аппетит.

Каптагон: используется ИГИЛ

Каптагон стал известен в 2015 году, когда выяснилось, что его употребляют боевики ИГИЛ для подавления страха перед проведением террористических операций. После того, как влияние ИГИЛ уменьшилось, его производство взяли на себя Сирия и Ливан.

Газа, в частности, стала популярным рынком для наркотиков, особенно среди зависимых молодых людей.

Каптагон относится к семейству амфетаминов. Изначально препарат разработали для лечения расстройств внимания, нарколепсии и депрессии. Он вызывает высокую зависимость, но несмотря на это пользуется спросом на Ближнем Востоке и является доступным по цене — в бедных странах его можно приобрести за 1-2 доллара, в богатых — он стоит до 20 долларов за таблетку.

Его основные эффекты включают возбуждение чувства эйфории, уменьшение потребности во сне, подавление аппетита и обеспечение длительной энергии.

По словам медицинских работников в Ливане и Сирии, каптагон употребляют не только боевики, но и гражданские, которые имеют стресс от постоянных боевых действий.

Напомним, что эксперты предполагают, что палестинские боевики могут удивить израильские силы, если они начнут наземную фазу операции "Железные мечи". Речь идет о мощных, дальнобойных и высокоточных ракетах, способных наносить удары вглубь Израиля.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли 12 граждан Украины.