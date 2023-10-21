Мощная поддержка: посол Украины в США рассказала, будут ли новые поставки ракет ATACMS

По словам Оксаны Маркаровой, Украина на самом деле имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе. Однако главным вопросом являются выборы в Палате представителей.

Украинские дипломаты в США ведут работу над дополнительными поставками ракеты ATACMS. Об этом сообщил посол Украины в Штатах Оксана Маркарова во время эфира национального телемарафона.

Маркарова не стала подробно комментировать поставки.

"Давайте я скажу дипломатично — мы над этим очень активно работаем", — отметила она, отвечая на вопрос журналиста.

Также Маркарова сказала, что президент США Джо Байден 20 октября подал запрос на дополнительное бюджетное финансирование на весь финансовый 2024 год, который начался уже 1 октября 2023 года. Посольство Украины также занимается тем, чтобы Конгресс это одобрил.

"Минимум 61 млрд. Потому что еще сейчас прорабатываем все статьи, а 61-это то, что исключительно для Украины, но там еще есть ряд статей, которые могут быть использованы для многих стран", — сказала она.

По словам Маркаровой, Украина на самом деле имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе. Однако главным вопросом являются выборы в Палате представителей. Большинство поукраинских политиков прекрасно понимают эту необходимость.

"США поддерживают нас в нашей борьбе. Была одобрительная реакция на последние законопроекты, которые не являются требованием США, а являются частью наших обязательств как кандидата в ЕС", – подчеркнула она.

Оксана Маркарова о поддержке со стороны США

Напомним, что военный эксперт Петр Черник сказал, что удары ATACMS в течение нескольких недель могут изменить ход войны. Ежедневные удары в течение нескольких недель по логистическим маршрутам, считает Петр Черник, ослабило бы передовые части россиян. Но для этого Силам обороны необходимо иметь до двух тысяч ATACMS.