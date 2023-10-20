Нужны сотни ракет: удары ATACMS в течение нескольких недель могут изменить ход войны, — эксперт

Ежедневные удары в течение нескольких недель по логистическим маршрутам, считает Петр Черник, ослабило бы передовые части россиян. Но для этого Силам обороны необходимо иметь до двух тысяч ATACMS.

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Американские ракеты ATACMS доказали свою эффективность в ходе иракской кампании. Украинские вооруженные силы также достигли определенного успеха, поразив ими аэродромы с российской авиацией, однако для того, чтобы эти ракеты реально повлияли на ход боевых действий в Украине, ВСУ необходимо сотни таких боеприпасов. Об этом в эфире телемарафона 20 октября рассказал военный эксперт Петр Черник.

Аналитик напомнил, что американские войска в Ираке за полтора месяца применили более 600 единиц ATACMS, а в некоторые дни запускали по объектам противника от 20 до 100 ракет.

Поэтому если бы украинские войска в таких количествах и на протяжении нескольких недель наносили удары по тылам противника, это бы возымело значительный эффект.

"Если бы было большое количество этих ракет, ход войны можно было бы изменить", — отмечает эксперт.

Целями украинских сил стали бы логистические маршруты, по которым россияне привозят, боеприпасы, еду, воду и медикаменты на передовую. Поэтому многодневная боевая работа по ним, привела бы до ощутимой нехватки основного необходимого для ведения войны снаряжения.

"Подчеркиваю, несколько недель такой боевой работы, и передовая банально задыхается. Нет ни патронов, ни еды ни медикаментов. Воюют люди. Можно ли стратегически овладеть такой целью? Можно, но нужны сотни таких ракет, а может даже тысяча или две тысячи. И таком массированном режиме ежедневной работы, ход войны можно переломить за несколько недель", — подытожил Черник.

Напомним, по данным Центра международных и стратегических исследований (CSIS) военные действия в Украине истощили около 40% запасов США ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. В то же время на хранении у американцев находятся около 1000 единиц ракет ATACMS, которые помимо Украины нужны и Тайваню.