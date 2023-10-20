Потрібні сотні ракет: удари ATACMS протягом кількох тижнів можуть змінити хід війни, — експерт

Щоденні удари протягом кількох тижнів по логістичних маршрутах, вважає Петро Черник, послабило б передові частини росіян. Але для цього Силам оборони необхідно мати до двох тисяч ATACMS.

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Американські ракети ATACMS довели свою ефективність під час іракської кампанії. Українські збройні сили також досягли певного успіху, вразивши ними аеродроми з російською авіацією, однак для того, щоб ці ракети реально вплинули на перебіг бойових дій в Україні, ЗСУ необхідно сотні таких боєприпасів. Про це в ефірі телемарафону 20 жовтня розповів військовий експерт Петро Черник.

Аналітик нагадав, що американські війська в Іраку за півтора місяця застосували понад 600 одиниць ATACMS, а в деякі дні запускали по об'єктах противника від 20 до 100 ракет.

Тому якби українські війська в таких кількостях і впродовж кількох тижнів завдавали ударів по тилах противника, це б мало значний ефект.

"Якби була велика кількість цих ракет, хід війни можна було б змінити", — зазначає експерт.

Цілями українських сил стали б логістичні маршрути, якими росіяни привозять боєприпаси, їжу, воду та медикаменти на передову. Тож багатоденна бойова робота по них призвела б до відчутної нестачі основного необхідного для ведення війни спорядження.

"Наголошую, кілька тижнів такої бойової роботи, і передова банально задихається. Немає ні патронів, ні харчів, ні медикаментів. Воює людина. Чи можна стратегічно оволодіти такою ціллю? Можна, але потрібні сотні таких ракет, а може навіть тисяча чи дві тисячі. І в такому масованому режимі щоденної роботи, хід війни можна переломити за кілька тижнів", — підсумував Черник.

Нагадаємо, за даними Центру міжнародних і стратегічних досліджень (CSIS) військові дії в Україні виснажили близько 40% запасів США ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger. Водночас на зберіганні в американців перебувають близько 1000 одиниць ракет ATACMS, які, окрім України, потрібні й Тайваню.