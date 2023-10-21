Экс-прокурору Ильницкому, который отгулял роскошную свадьбу во Львове, принесли повестку, — СМИ

Повестку экс-прокурору по месту его проживания во Львове принесли 20 октября работники районного ТЦК.

Экс-прокурору Ростиставу Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу во Львове, принесли повестку. Об этом пишет издание "Эспрессо".

Отмечается, что 20 октября повестку экс-прокурору по адресу его проживания вручили представители Лычаковско-Зализничного объединенного районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП.

Пока что во Львовском областном ТЦК и СП не предоставляли комментариев по этому поводу.

Скандальная свадьба экс-прокурора и экс-сотрудницы ГБР во Львове

7-8 октября во Львовской области экс-сотрудница ГБР Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу. По оценкам кондитеров, один только торт обошелся молодоженам в примерно 100 тысяч гривен. На свадьбе выступили Оля Полякова, Александр Пономарев, Дзидзьо и группа "Дзвоны".

В ГБР отреагировали на информацию о том, что их работница во время войны отгуляла роскошную свадьбу. В пресс-службе ведомства заявили, что Роксолана Москва не работает у них уже 2 года, а громкое празднование во время войны — это "вопрос гражданской совести" молодоженов.

Журналисты установили, что экс-сотрудница ГБР Роксолана Москва, которая прославилась своей роскошной свадьбой с бывшим прокурором, приобрела новый автомобиль Audi Q8, занимая государственную должность.