"Вернем все территории": Данилов назвал главное условие проведения переговоров с РФ

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ будет продолжать контрнаступление. Ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону, как только Запад передаст истребители F-16 Украине.

Переговоры о прекращении огня с РФ не могут быть проведены до тех пор, пока Москва не вернет все оккупированные ею территории. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Kyodo News.

Данилов также указал на намерение Украины продолжить контрнаступление.

"В другом случае не будет никаких переговоров. Их нельзя вести, пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым", — сказал Данилов.

Он назвал президента России Владимира Путина террористом и добавил, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Данилов заявил, что он убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать оружие, поставляемое Западом, для атак на материковую часть России. Однако Данилов предупредил, что Москва может стать мишенью для оружия отечественного производства.

Он развеял опасения, что международное внимание и поддержка ослабнут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"В отношениях с Соединенными Штатами и Европой не произошло никаких изменений. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь", — отметил он.

Что касается укрепления связей между Россией и Китаем, Данилов заявил, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран".

Напомним, 13 октября в МИД рассказали, почему опасно замораживать войну в Украине. По словам Дмитрия Кулебы, цели Кремля куда шире, чем захват Украины. Поэтому только безоговорочная победа Киева поможет остановить и "отрезвить" Россию.

Президент Владимир Зеленский исключил любые мирные переговоры до восстановления полной территориальной целостности Украины, включая Крым. Он отметил, что все хотят, чтобы был счастливый конец, однако операция защитников — не 1,5-часовой фильм.