"Закручивается картина": Кулеба объяснил свои слова о "тяжелой осени" и про переговоры с РФ

По словам главы МИД, огромное количество факторов говорит о том, что ближайшие месяцы могут быть не простыми, в частности речь про дипломатический сектор. Также россияне готовятся к новым обстрелам критической инфраструктуры.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подробно рассказал, что имел в виду во время своих заявлений о "тяжелой осени" и вероятных переговоров с Российской Федерацией. Эту тему подняли во время интервью с журналисткой Натальей Мосейчук 14 октября.

В своих прошлых публичных речах дипломат отмечал, что осень для страны будет тяжелой по многим факторам, в том числе и на международной арене, ведь из разных государств могут чаще звучать призывы о необходимости начать мирные переговоры.

Есть еще несколько причин, почему стоит подготовиться к нелегким временам.

"Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к сезону, который сейчас начался, холодно, дожди, тем труднее двигаться на поле боя. Второе – приближение президентских выборов в Америке. Мы с вами уже увидели как закручивается картина", — заявил Дмитрий Кулеба.

Еще одной причиной стало то, что в соседних странах начался политический сезон и проводятся выборы, которые могли повлиять на отношения Украины с партнерами. В частности, речь идет про Польшу и Словакию.

Не стоит забывать и про террор мирных городов со стороны Российской Федерации. Противник продолжает подготовку к атакам на энергетическую инфраструктуру и это лишь вопрос времени, когда обстрелы активизируются с прежней силой.

"И пятая причина – есть тренд о разорении складов, из которых нам поставляют то или иное военное оборудование. Именно поэтому мы провели первый Форум оборонных индустрий в Украине, всех собрали, чтобы простимулировать производство нового оружия и обеспечить постоянство поставок", — продолжил Дмитрий Кулеба.

Отдельной темой стали возможные мирные переговоры с Российской Федерацией. Такая вероятность может появиться лишь в том случае, если бы по всем выше перечисленным направлениям произошло некое проседание и Украину окружио бы негатив, но этого не произошло и еще один план Кремля провалился.

"Мы его не допустили. Так что у нас сейчас тема не переговоров доминирует, а тема Формулы мира президента Зеленского", — подытожил глава МИД.

Напомним, 13 октября в МИД рассказали, почему опасно замораживать войну в Украине. По словам Дмитрия Кулебы, цели Кремля куда шире, чем захват Украины. Поэтому только безоговорочная победа Киева поможет остановить и "отрезвить" Россию.