"Сбилась с курса": ракета, попавшая по больнице в Газе, была выпущена из Палестины, — AP

По данным журналистов, отсутствие судебно-медицинских доказательств и сложность сбора материалов на местах в разгар войны означает, что нет окончательных доказательств того, что распад ракеты и взрыв в больнице связаны.

В среду, 18 октября, в больницу Аль-Ахли в Газе попала ракета, приведшая к гибели сотен человек. Она была выпущена с территории Палестины и сбилась с курса. Об этом сообщает издание Associated Press.

Отмечается, что редакция проанализировала более десятка видеороликов, охватывающих моменты перед, во время и после взрыва в больнице, а также изучила спутниковые снимки и фотографии. Из проведенного исследования следует, что ракета была выпущена с территории Палестины, отклонилась от своего заданного курса и детонировала в воздухе.

В то же время, следует отметить, что анализ подчеркивает отсутствие окончательных судебно-медицинских доказательств и сложности в сборе материалов на местах, особенно в условиях активных боевых действий. Именно по этой причине нет окончательных убедительных свидетельств, подтверждающих прямую связь между распадом ракеты и взрывом в больнице.

"При отсутствии дополнительных доказательств, наиболее вероятным сценарием будет то, что это была ракета, запущенная из Газы, которая потерпела неудачу во время полета, и что она ошибочно попала в больницу", — добавил эксперт и бывший аналитик разведки армии США Генри Шлоттман.

Удар по больнице в Секторе Газа: что известно

17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. Позже поступила информация об около 800 погибших.

Во время двусторонней встречи 18 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесла не израильская сторона.

В свою очередь Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к удару по больнице в Газе. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что согласно анализу их оперативных систем, был осуществлен вражеский ракетный обстрел Израиля, и именно "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный ракетный обстрел.