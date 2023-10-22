Залпы ракет RIM-66M: эсминец USS Carney перехватил летевшие на Израиль дроны (фото)

На кадрах, снятых с борта судна, виден запуск ракет класса "земля-воздух" RIM-66M. Несколько военнослужащих находятся в диспетчерской военного корабля.

На недавно опубликованных фотографиях запечатлены пуски ракет с американского морского корабля USS Carney, который сбил несколько дронов и ракет в ходе противостояния у побережья Йемена, продолжавшегося около девяти часов. Об этом сообщает The Daily Mail.

В четверг, 19 октября, эсминец американского флота USS Carney находился в северной части Красного моря, когда перехватил 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Их выпустили поддерживаемые Ираном боевики.

На кадрах, снятых с борта судна, виден запуск ракет класса "земля-воздух" RIM-66M.

На снимках видны взрывы и несколько военнослужащих в диспетчерской военного корабля. Нет информации о травмах военных на борту, или же гражданских лиц на суше.

Эсминец USS Carney

Это был четвертый инцидент агрессии против американских войск в ближневосточном регионе за три дня на фоне все более возрастающей напряженности между Израилем и боевиками ХАМАС.

Военнослужащие сосредоточенно смотрят на мониторы в диспетчерской и перехватывают дроны с ракетами.

На снимках видно, как система вооружения ближнего боя военного корабля США "Карни" направлена в сторону пораженной цели, а фоном выступает огненное облако.

На еще одном изображении видна успешно выпущенная в воздух ракета.

Американский эсминец атаковал дроны и ракеты, выпущенные из Йемена

По словам представителей Пентагона, дроны и крылатые ракеты противника сбивались ракетами класса "земля-воздух" SM-2.

По информации правительственного источника журналистов, ракеты, которые запускали поддерживаемые Ираном боевики, определенно направлялись в сторону Израиля.

Американский эсминец атаковал дроны и ракеты, выпущенные из Йемена

Отмечается, что воздушные цели не летели в сторону американских кораблей. Представители террористической группировки хуситов в Йемене заявили, что намерены присоединиться к войне против Израиля.

Американский эсминец атаковал дроны и ракеты, выпущенные из Йемена

В минувшую среду военная база гарнизона Аль-Танф в Сирии, где дислоцированы американские войска, подверглась нападению двух беспилотников.

Один уничтожили, второй врезался в базу в результате совместных действий США и коалиции.

Еще одно нападение произошло на аэродроме Коноко. Группировка, поддерживаемая Ираном, взяла на себя ответственность за попытку удара по базе. Однако официальные лица США пока не подтвердили удар.

Напомним, что Джо Байден оговорился, рассказывая о важности войн в Украине и Израиле и прочитал слова суфлера.

Также сообщалось, что Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, в том случае, если "Хезболла" будет участвовать в войне.