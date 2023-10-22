Ракеты с моря: в Севастополе сообщили о громких взрывах и работе ПВО" (видео)

По словам очевидцев, из-за ракетной атаки особенно громко было в Балаклаве, там видели яркую вспышку после работы ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрывали второй раз за день.

В Севастополе вечером 22 октября слышали сильные взрывы. В районе Казачьей бухты было возгорание, сообщают местные Telegram-каналы.

Российские паблики пишут о якобы отражении удара. По предварительным данным, со стороны моря была ракетная атака. Объявлялась тревога из-за запуска БПЛА и ракет.

"В Балаклаве было очень громко… Ракетный удар по Севастополю якобы корректирует американский самолет "Poseidon", — отмечают россияне.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день, но вскоре открыли. Пророссийские военкоры пишут, что прилетов не было.

Назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сказал, что взрывов в городе не было. Сообщения работе средств ПВО он назвал ложными.

"Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Все оперативные службы продолжают контроль обстановки", — заявил он.

Напомним, что 22 октября коллаборант Владимир Сальдо отчитывался о якобы уничтожении трех ракеты, запущенных по Крыму. Средства ПВО "перехватывали" ракеты в районе Геническа.

Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 20 октября заявил, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. Необходимые средства поражения целей также имеются.