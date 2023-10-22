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Ракеты с моря: в Севастополе сообщили о громких взрывах и работе ПВО" (видео)

Тимур Савин
Фото: Цензор.НЕТ | В Балаклаве было очень громко, говорят очевидцы. Иллюстративное фото

По словам очевидцев, из-за ракетной атаки особенно громко было в Балаклаве, там видели яркую вспышку после работы ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрывали второй раз за день.

В Севастополе вечером 22 октября слышали сильные взрывы. В районе Казачьей бухты было возгорание, сообщают местные Telegram-каналы.

Российские паблики пишут о якобы отражении удара. По предварительным данным, со стороны моря была ракетная атака. Объявлялась тревога из-за запуска БПЛА и ракет.

"В Балаклаве было очень громко… Ракетный удар по Севастополю якобы корректирует американский самолет "Poseidon", — отмечают россияне.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день, но вскоре открыли. Пророссийские военкоры пишут, что прилетов не было.

Назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сказал, что взрывов в городе не было. Сообщения работе средств ПВО он назвал ложными.

"Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Все оперативные службы продолжают контроль обстановки", — заявил он.

Напомним, что 22 октября коллаборант Владимир Сальдо отчитывался о якобы уничтожении трех ракеты, запущенных по Крыму. Средства ПВО "перехватывали" ракеты в районе Геническа.

Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 20 октября заявил, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. Необходимые средства поражения целей также имеются.