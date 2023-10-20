ВСУ держат под огневым контролем всю территорию оккупированного Крыма, — Братчук (видео)

Представитель Одесской ОВА убежден, что юг нашего государства будет максимально защищен дополнительными средствами противовоздушной обороны. Это является приоритетом в работе и союзников, и руководства Украины.

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Сегодня Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все военные объекты Российской Федерации на территории временно оккупированного Крыма, заявил 20 октября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Братчук отметил, что ВСУ имеют средства для поражения и держат под контролем объекты ВС РФ на полуострове, в том числе и военные аэродромы.

"Вооруженные силы Украины не просто знают хорошо "Бельбек", а держат его под огневым контролем. Все прекрасно понимают, что сегодня у Украины есть те средства поражения, которые контролируют практически все российские военные объекты на территории временно оккупированного полуострова", — сказал он.

Сергей Братчук также прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что российские истребители МиГ-31, которые являются насиями "Кинжалов", теперь будут патрулировать акваторию Черного моря. По его мнению подобные заявления главы Кремля ориентированы на "внутреннего потребителя". Они имеют целью информационно успокоить россиян и попытаться в очередной раз надавить на союзников Украины. Но партнеров Украины уже сложно чем-то удивить, особенно угрозами.

"Однако, у нас есть средства ПВО, которые такие ракеты ("Кинжалы" — ред.) сбивают. И для того, чтобы "Кинжалами" угрожать нашей стране, определенным объектам инфраструктуры, не обязательно вести патрулирование в Черном море", — отметил спикер.

По его мнению, сегодня юг Украины является приоритетом в работе и союзников, и руководства Украины. "Юг нашего государства будет максимально защищен дополнительными средствами противовоздушной обороны", — подчеркнул Братчук.

Кроме того, 20 октября сообщалось, что ВС РФ перебрасывают технику из Луганска для штурма Купянска. За прошедшую неделю партизаны "минусовали" технику, которую теперь противник не сможет использовать по "назначению".