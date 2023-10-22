"Очередное обострение": в ГУР МО рассказали о важности боев с ВС РФ под Авдеевкой

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, россияне не раз говорили о планах выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Отвоевывать оккупированные населенные пункты гораздо труднее, чем оборонять их.

Ситуация на Авдеевском направлении сложная, но украинские военные сдерживают атаки врага. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью каналу Espreso.

По его словам, город действительно имеет значение и за время полномасштабной войны с Россией это уже не первое обострение.

"Не впервые от оккупантов — от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, что нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки продвигались. Сейчас мы видим очередное обострение", — сказал военный.

ВС РФ несут большие потери в живой силе и в технике. Юсов сказал, что неправ тот, кто рассказывает о легком сопротивлении вражескому натиску. Украинские Силы обороны продолжают освобождать территорию и продвигаются на отдельных участках фронта, добавил он.

Оборона любого населенного пункта Украины имеет чрезвычайную важность, указал представитель ГУР.

"Любой населенный пункт, из которого, скажем, приходилось отходить, возвращать и отвоевывать гораздо труднее и цена этого гораздо выше, чем оборона. Поэтому мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что этот населенный пункт важен, а этот — не важен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня полит украинской кровью — и наших защитников, и гражданских", — подытожил Юсов.

Напомним, что Силы обороны Украины ранее фиксировали снижение активности россиян возле Авдеевки. Из-за потерь военной техники ВС РФ штурмуют позиции ВСУ на советских грузовиках ГАЗ-АА "полуторках".

Недавно вражеская армия потеряла тяжелую огнеметную систему ТОС-1 под Авдеевкой. Дрон точно попал и началась детонация термобарических боеприпасов.