Рейд на мечеть в Москве: силовики заставляют мигрантов подписывать контракт с Минобороны РФ

С целью повысить боевую мощь без проведения всеобщей мобилизации, российские власти активизируют мобилизационные мероприятия в отношении мигрантов из Средней Азии.

Российские силовики 20 октября совершили рейд на мечеть в городе Котельники Московской области задержал несколько десятков мусульман доставил их на автобусах в военкоматы и заставил подписать контракты на прохождение военной службы. Таким образом российские власти решают проблемы с мобилизацией, привлекая мигрантов из Средней Азии, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Среди тех, кто находился в мечети в момент рейда был 25-летний финалист шоу "Перепой звезду" Мамут Усеинов, который и рассказал детали происшествия. По его словам, в прошлую пятницу группа ОМОН под предлогом проверки документов загнали в автобус всех мужчин, которые находились в мечети, и отвезли в город Люберцы.

"Привезли в военкомат г. Люберцы., где была организована медкомиссия. Меня признали годным к службе и перевезли в пункт сбора контрактников в г. Балашиха, на Восточное шоссе. Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма", — написал Усеинов в соцсетях.

На следующий день он узнал, что мужчин отправят воевать в Украину, но позже выяснилось что речь идет о срочной службе в армии.

В публикации ISW говорится, что согласно инсайдерским данным, российское военное командование направило во все управления Главного управления Следственного комитета приказ "выявить натурализованных граждан Российской Федерации, прибывших из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и уклоняющихся от военной службы", и потребовало от Министерства внутренних дел России предоставить списки фамилий и адресов таких граждан.

Именно по этим спискам российские силовики проводят рейды в общежитиях, квартирах, пунктах общественного питания, мечетях и доставляют задержанных прямо в военкоматы, отмечают аналитики.

В этой связи глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за целевую мобилизацию мигрантов из Средней Азии и Кавказа, утверждая, что мигранты "по Конституции обязаны защищать страну, которая их приняла".

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, в России, а также на временно оккупированной территории Украины в ближайшее время начнется принудительная мобилизация населения, в связи с большими потерями на фронте. Речь идет, по разным оценкам, о призыве 400 — 700 тысяч человек.