От 18 до 60 лет: мобилизовать могут всех, пригодных к воинской службе, — ВСУ

По словам представителя ВСУ Владимира Фитьо, в приоритете на мобилизацию специалисты с опытом — танкисты, штурмовики, пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных аппаратов, медицинский персонал и водители.

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Согласно действующему законодательству Украины мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пояснил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Как заметил эксперт, если военнообязанный имеет право на отсрочку, он должен предоставить документ, подтверждающий это право, в ТЦК.

Кроме того, человек, состояние здоровья которого не позволяет ему нести воинскую службу, также должен предоставить в ТЦК заключение военно-лечебной комиссии.

"Если мужчина фигурирует в военном реестре как призывник, но скрывает информацию о своем заболевании от ТЦК и СП, они не могут быть проинформированы о том, что он не годен к службе", — подчеркнул Фитьо.

Те же, кто готов исполнить свой долг, обязаны обновить свои учетные данные.

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Бронь от мобилизации: в каких случаях ФЛП могут освободить от призыва себя и работников

При этом руководитель службы подчеркнул, что существуют периоды, во время которых призывники, имеющие отсрочку как студенты, могут быть мобилизованы:

после окончания колледжа и перед поступлением в вуз;

после окончания бакалаврата и перед поступлением в магистратуру;

после окончания вуза и перед поступлением в аспирантуру;

перед поступлением в докторантуру.

Фитьо обратил внимание, что в приоритете призыва для армии – специалисты с опытом. Речь идет о танкистах, штурмовиках, пехотинцах, артиллеристах, операторах беспилотных аппаратов, медицинском персонале и водителях. В то же время важно отметить, что граждане Украины могут мобилизовать не только на передовую, но и для службы в штабе.

Мобилизация в Украине — последние новости

Граждане Украины в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но из-за полномасштабного вторжения российских войск она не проводится. Основные категории мужчин, подлежащих мобилизации, перечислены в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при этом пополнить ряды ВСУ могут и лица моложе 27 лет.

С 1 ноября выехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных. При этом те мужчины, которые выехали, сопровождая лиц, указанных в списке согласно законодательству, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.

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Мобилизация в Украине: что делать студенту, если он получил повестку

Напомним, Фокус писал о том, могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК. По словам адвоката, в ТЦК считают, что если бросить повестку в почтовый ящик, значит военкомы должным образом вызвали гражданина.

Также Фокус разъяснил, какие виды повесток и кто может их вручать на улицах и в общественных местах.

Напомним, Фокус опубликовал перечень тех категорий граждан Украины, которые имеют право на отсрочку от призыва в условиях всеобщей мобилизации.

Также в СМИ разобрались, что делать в случае получения повестки на блокпосте. Неправильно оформленные приглашения в ТЦК можно обжаловать.